Морський піхотинець ВСУ Олексій Манчинський, який виїхав із Білорусі, щоб воювати за Україну, розповів, чому став на захист Донбасу від російських окупантів.

За словами білоруса в інтерв'ю 0629.com.ua, спочатку він не хотів їхати в Україну, але коли почалася війна, різко змінив рішення.

"Коли починався Майдан – це справа українців. Інша справа, коли почалася війна з Росією. Я розумів, що хочу поїхати, але не знав, за кого. Я розбирався в ситуації, спілкувався з друзями в Росії і в Україні. Аналізував. Потім зрозумів, що Україна ж права, адже Росія прийшла до них додому. Тоді я зібрався і поїхав", – поділився доброволець.

Воїн ЗСУ з Білорусі потужно став на захист українців

За словами Манчнського, за тиждень він зібрав речі і приїхав на Черкащину, хоча раніше "косив" від армії в Білорусі.

"Я говорив, що якщо моїй країні буде загрожувати небезпека, я візьму зброю в руки, але займатися дурницями не буду. Ситуація у вас вийшла швидше. Наприклад, пізніше, коли я приїхав у Новогродівку (там була база "Правого сектора"), поставили питання, хто мав відношення до зброї. Підняли руку лише 4 особи. Я зрозумів, що якщо не підніму, то піду на навчання і не відомо коли потраплю на фронт, тому підняв теж. Тоді сказали, що 1,5 години на збори і виїжджаємо на "передок", отримуючи зброю і амуніцію. Уже перебуваючи в машині, я зізнався другу, що взагалі не маю уявлення про війну і він відповів: "По ходу п'єси розберемося, все покажемо", – згадав воїн.

Білорус поділився, що в кінці 2016 року перейшов до УДА, в 8 батальйон "Аратта", в морську піхоту вступив у 2019. "Я приїхав воювати за Україну, тому потрібно йти в ЗСУ. Вибір морської піхоти зробив легко, тому що це еліта", – пояснив він своє рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Манчинський припустив, що в майбутньому його рідну країну Білорусь спіткає доля Криму.

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