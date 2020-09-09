Води для кримчан достатньо, але Росія забрала її для військових цілей, – Яременко

Води в окупованому Росією Криму достатньо для мирного населення, але її забирають для військових цілей.

З такою заявою виступив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час візиту до Херсонської області 9 вересня, повідомляється на сайті відомства. За його словами, це підтверджують наукові дослідження.

"Росіяни серйозно мілітаризована півострів, насичуючи його зброєю, живою силою, будуючи нові військові потужності на півострові і подаючи воду в першу чергу на ці об'єкти. Вони де-факто забирають воду у простих людей, тих, хто проживає на тимчасово окупованій території, і віддають її на потреби власної мілітаристської машини", – зазначив він під час огляду дамби на Північно-Кримському каналу біля КПВВ "Каланчак".

За словами Яременка, до окупації півострова води в Криму вистачало навіть в умовах посухи. Він звинуватив Росію в маніпуляції на цій темі.

"Звичайно, найпростіше пояснити людям, що це Україна перекрила вам воду і не подає. Саме цим країна-агресор і маніпулює", – підкреслив він.

Яременко нагадав, що згідно з міжнародним правом саме Росія як країна-окупант повинна нести відповідальність за забезпечення жителів півострова водою.

Чиновник додав, що Україна з радістю дасть воду в Крим після його деокупації.

Раніше кримчанка і публіцист Лариса Волошина розповіла OBOZREVATEL, що в Криму завжди були проблеми з водою, але в цьому році вони загострилися не тільки через посуху, а й тому, що Росія використовує її на військові потреби.

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