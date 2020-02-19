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19 лютого • оновлено в 23:06
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Вода відступила на 50 метрів! В Україні "висохло" найбільше і найглибше озеро. Фото

13.3т
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У самий глибокому і великому озері України Світязь, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води.

За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів. Відповідне фото опублікував український блогер Денис Казанський у своєму Facebook (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"За минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають штучні озера, які зараз риють підприємці у плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила в Шацькі озера. В поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води", – написав він.

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Озеро Світязь

Озеро Світязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Світязь

Озеро Світязь

facebook.com/den.kazansky

Казанський зазначив, що більшість людей не сприймають серйозно інформацію про погрози зміни клімату. Блогер вважає, що проблема здається їм занадто абстрактною і далекою. Втім, ситуація серйозніша, ніж здається.

"Видовище, якщо чесно, сумне", – додав Казанський.

Озеро Світязь

Озеро Світязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Світязь

Озеро Світязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Світязь

Озеро Світязь

facebook.com/den.kazansky

Як писав OBOZREVATEL раніше, найглибше і найбільше озеро в Україні Світязь у Волинській області "тане" буквально на очах, через що екологи б'ють на сполох.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Лазутчики Путина сделали трубопровод подземный и воду тайком в Крым ? ))))) Нет - накзанье божье !!???
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украинский мир
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5
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Гоша Злой
Гоша Злой
недвижимости продается очень много в этом районе. видимо проблема нерешаемая с водой раз такая активность...
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