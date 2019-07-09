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Вода у Криму є! В Україні викрили підлість Путіна

10.8тЧитати матеріал російською

Прісної води в окупованому Росією Криму не вистачає для утримання військової бази, а не для потреб населення.

Про це повідомив на сторінці у Facebook головний редактор сайту "Інформаційний спротив", військовий оглядач Юрій Карін. Він додав, що гуманітарних проблем насправді не існує.

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"У Криму немає ніяких гуманітарних проблем внаслідок припинення подачі води. Води для потреб населення у Криму достатньо. Це підтверджують не пропагандисти, а вчені. Кримські вчені. Щоб напоїти людей, свійських тварин і забезпечити технічні потреби населених пунктів (спекти хліб, подати воду в лікарні та школи тощо) води досить", — наголосив Карін.

"Води у Криму не вистачає для обслуговування військової бази і забезпечення її стійкості (зокрема для промисловості). Те, що окупанти направляють воду, якої цілком вистачає для людей, на потреби військової бази — це проблема не України. Це відповідальність Росії", — продовжив він.

Вода у Криму

Вода у Криму

RFI

За словами Каріна, Росія як окупант має забезпечувати гуманітарні потреби населення на окупованій території.

"Окупувала і качає воду для військових заводів і частин? Повинна нести додаткову відповідальність, компенсувати шкоду екології", — підсумував експерт.

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Тема
анексія Криму
Особа
Юрій Карін
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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ефимов владимир
ефимов владимир
Никаких проблем с водой для населения в Крыму нет.
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