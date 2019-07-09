Вода у Криму є! В Україні викрили підлість Путіна

Прісної води в окупованому Росією Криму не вистачає для утримання військової бази, а не для потреб населення.

Про це повідомив на сторінці у Facebook головний редактор сайту "Інформаційний спротив", військовий оглядач Юрій Карін. Він додав, що гуманітарних проблем насправді не існує.

"У Криму немає ніяких гуманітарних проблем внаслідок припинення подачі води. Води для потреб населення у Криму достатньо. Це підтверджують не пропагандисти, а вчені. Кримські вчені. Щоб напоїти людей, свійських тварин і забезпечити технічні потреби населених пунктів (спекти хліб, подати воду в лікарні та школи тощо) води досить", — наголосив Карін.

"Води у Криму не вистачає для обслуговування військової бази і забезпечення її стійкості (зокрема для промисловості). Те, що окупанти направляють воду, якої цілком вистачає для людей, на потреби військової бази — це проблема не України. Це відповідальність Росії", — продовжив він.

Вода у Криму RFI

За словами Каріна, Росія як окупант має забезпечувати гуманітарні потреби населення на окупованій території.

"Окупувала і качає воду для військових заводів і частин? Повинна нести додаткову відповідальність, компенсувати шкоду екології", — підсумував експерт.

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