Вночі прохолодно, вдень – висока пожежонебезпека: з'явився прогноз погоди в Україні на середу

Погода в Україні в середу, 23 вересня, буде сухою і теплою, проте вночі температура повітря буде низькою.

Вітер по країні очікується південно-східний та східний 5-10 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Так, вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 11 тепла, найхолодніше буде на сході та в Запорізькій області – 2-5 градусів.

Вдень по Україні синоптики прогнозують +21+26 градусів.

У Києві 23 вересня без опадів, вдень +23+25, вночі 9-11 тепла.

Також 22-25 вересня по країні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком стане більшість районів Чернігівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчі дощі в Україні варто очікувати в неділю, 27 вересня.