ВМС ефектно знищили "десант ворога": кадри навчань

Артилеристи Військово-Морських Сил знищили умовний десант противника вдень і вночі в ході командно-штабних навчань.

Про це повідомили ВМС ЗСУ в Facebook. На одному з полігонів півдня України військові відпрацювали завдання з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя і ураження повітряного десанту в тилу своїх військ.

"Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи і вдосконалювали навички з підготовки і ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника", – сказано в повідомленні.

Перед виконанням вогневих завдань наші військові провели розвідку умовного противника і визначили координати цілей. Крім того, вони здійснили протидію диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.

"Особливістю проведення навчань є проведення бойових стрільб у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі, із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Контроль та надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗС України та Військово-Морських Сил ЗС України", – відзначили в ВМС.

За словами заступника командувача морської піхоти – начальника артилерії полковника Олександр Сука, метою навчань є перевірка злагодженості дій підрозділів, що входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їхніх практичних навичок.

ВМС ЗСУ провели командно-штабні навчання (Facebook ВМС ЗСУ України)

Військові відпрацювали завдання з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя (Facebook ВМС ЗСУ України)

Перед виконанням вогневих завдань наші військові визначили координати цілей (Facebook ВМС ЗСУ України)

Особливістю навчань стало проведення бойових стрільб в нічний час по морським надводним цілям (Facebook ВМС ЗСУ України)

Контроль і надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генштабу ЗСУ та ВМС України (Facebook ВМС ЗСУ України)

Артилеристи ВМС знищили умовний десант противника вночі (Facebook ВМС ЗСУ України)

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