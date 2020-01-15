"Влада не вічна": Філатов закликав не голосувати за децентралізацію

Мер Дніпра Борис Філатов закликав Верховну Раду не голосувати за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Як він написав на своїй сторінці в Facebook, усе місцеве самоврядування, мери, Європейський союз, німецькі та канадські партнери категорично проти змін. На підтвердження цього він додав до посту скріншоти повідомлень посольств Німеччини та Канади, в яких йдеться про те, що зміни до Конституції щодо децентралізації не відповідають вимогам про зміцнення прав громадян.
"Непрозоро, в порушенні прав територіальних громад, без широкого громадського обговорення,"слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію. Ну ок. Дерзайте. Влада не вічна. І ви скоро це дізнаєтеся", – написав Філатов.
Борис Філатов
dnepr.info
Відзначимо, що 15 січня в порядку денному Верховної Ради України заплановано голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
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