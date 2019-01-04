Визнати ПЦУ! Варфоломій потужним посланням підтримав Україну і згадав про Судний день

Вселенський патріарх Варфоломій закликав глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.

Відповідне звернення до патріархів та архієпископів оприлюднено на сайті Оrthodoxia.info, де він нагадав, що Україна зараз проходить етап відчайдушної боротьби.

"Реалізація всіх зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір дарувати Томос про автокефалію і відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної православної церкви України", – йдеться в листі Варфоломія.

Варфоломій і Порошенко Прес-служба президента України

Уточнюється, що представники українського духовенства почали прибувати на Фанар, а ієрархи помісних православних церков повинні вивчити деталі листа для визнання нової церкви.

"Ми інформуємо Вас про ситуацію в Україні, висловлюємо нашу братську довіру та прекрасно знаємо волю і виражене бажання України, а також відповідальність, яку несе церква Константинополя в рішенні всіх церковних справ. Якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не будемо мати жодного виправдання в Судний день", – додав Варфоломій.

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