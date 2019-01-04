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Визнати ПЦУ! Варфоломій потужним посланням підтримав Україну і згадав про Судний день

1.9тЧитати матеріал російською

Вселенський патріарх Варфоломій закликав глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.

Відповідне звернення до патріархів та архієпископів оприлюднено на сайті Оrthodoxia.info, де він нагадав, що Україна зараз проходить етап відчайдушної боротьби.

"Реалізація всіх зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір дарувати Томос про автокефалію і відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної православної церкви України", – йдеться в листі Варфоломія.

Варфоломій і Порошенко

Варфоломій і Порошенко

Прес-служба президента України

Уточнюється, що представники українського духовенства почали прибувати на Фанар, а ієрархи помісних православних церков повинні вивчити деталі листа для визнання нової церкви.

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"Ми інформуємо Вас про ситуацію в Україні, висловлюємо нашу братську довіру та прекрасно знаємо волю і виражене бажання України, а також відповідальність, яку несе церква Константинополя в рішенні всіх церковних справ. Якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не будемо мати жодного виправдання в Судний день", – додав Варфоломій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Варфоломій
Місце
ТуреччинаСтамбул
Теги
єдина церкваТомос
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Не пойму почему РПЦ не выставит на вселенский Собор вопрос о душевном состоянии этого продажного старика? Ведь такие случаи в попытках раскола были и тогда легко обьявляли раскольников умалишёнными. В крайнем случае обьявить анафему этому богопреступнику тем более так называемый Вселенский патриархат никакой силы не имеет уже лет 400 как минимум да и имел раньше только на территории некоторых общин Византии.
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Carpenter Oleg, Ольгинский. Учи матчасть и историю. Невежественность проплачивается , но пятно останется на всю жизнь. Тем более вы все давно известны. и скоро вас будут топить в Неве, как жандармов в 1917 году.
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минин евген
минин евген
Carpenter Oleg, а че понимать - РПЦя секта, самопровозглашённая и насквозь ебонутая.
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Питон Каа
Питон Каа
Мало поддержки у сектантов-раскольников. Поделом.
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