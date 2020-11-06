Стало відомо, де продовжить службу Віталій Марків

Виправданий італійським судом Віталій Марків після відпустки продовжить службу в батальйоні Національної гвардії України імені генерала Кульчицького в Києві.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, він є сержантом НГУ.

"Він усе ще в цьому батальйоні. Коли саме приступить до служби, поки сказати складно", – розповів співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL: