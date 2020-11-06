Стало відомо, де продовжить службу Віталій Марків
Виправданий італійським судом Віталій Марків після відпустки продовжить службу в батальйоні Національної гвардії України імені генерала Кульчицького в Києві.
Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, він є сержантом НГУ.
"Він усе ще в цьому батальйоні. Коли саме приступить до служби, поки сказати складно", – розповів співрозмовник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа – його відпустили.
У мережі з'явилися кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов з в'язниці з прапором України.
Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.