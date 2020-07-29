Високі чоловіки частіше заражаються коронавірусом: знайдено причину

Дані, отримані від двох тисяч осіб у Великобританії, показали, що чоловіки вище від 180 сантиметрів, хворіють коронавірусом удвічі частіше.

Відзначається, що жінки теж мали б більш високі шанси заразитися, якщо б були такого зросту. Але в дослідженні таких було мало, пише Daily Mail.

Учені кажуть, що результати не обов'язково означають, що високі люди якось генетично більш уразливі для інфекції.

Замість цього, команда вважає, результати показують, що COVID-19 поширюється через крихітні частинки, звані аерозолями, які затримуються в повітрі після видиху. Це додає значущості теорії про те, що коронавірус передається через повітря.

Дослідники говорять, що більш високі люди не будуть піддаватися більшому ризику, якщо вірус поширюватиметься переважно через чхання або кашель, які призводять до утворення великих крапель, які швидко падають на землю.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала той факт, що коронавірус нового типу COVID-19 не стане сезонним захворюванням, а світ занурився в одну велику хвилю пандемії.