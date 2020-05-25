Вісім областей України не готові до пом'якшення карантину: список МОЗ

Вісім областей України залишаються неготовими до послаблення карантину через пандемію коронавірусу.

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Пресслужба Міністерства охорони здоров'я оновила таблицю готовності областей до наступного етапу пом'якшення карантину (щоб подивитися список, доскрольте до кінця сторінки).

Третина областей України не готова послаблювати карантин

Так, станом на 25 травня посилені карантинні обмеження тривають у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, що для переходу до наступного етапу областям потрібно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок і охоплення тестування.

moz.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що МОЗ внесло Дніпропетровську область до переліку регіонів, де дозволено переходити до другого етапу пом'якшення карантину. Пом'якшення передбачали запуск громадського транспорту.

Однак пізніше Дніпропетровщина перестала відповідати критеріям для переходу на другий етап. Відповідно, метро в Дніпрі залишається закритим.

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