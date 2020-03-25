Вірусологиня розвіяла головний страх українців про коронавірус і магазини

Українцям зовсім необов'язково перемивати всі упаковки продуктів, принесені з супермаркетів. Адже ризик заразитися коронавірусом через них, по суті, мінімальний.

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Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявила докторка медичних наук, вірусологиня Алла Мироненко, розповівши, яких запобіжних заходів потрібно дотримуватися насправді.

"Мити всі принесені продукти і упаковки з милом – це панічне. Мийте перед їжею продукти в звичайному порядку, мийте руки перед їжею. Навряд чи ви заразитеся коронавірусом від пачки яєць з супермаркету", – переконана вчена.

Покупки в магазині Ukrainianwall.com

Точно так само, за словами Мироненко, практично нульовим є ризик зараження небезпечною інфекцією через м'ясо. Вірусологиня підкреслила, що така небезпека існує тільки в Китаї, де в їжу вживають сирі продукти тваринного походження.

"Що до м'яса, ви точно не заразитеся коронавірусом, якщо купите куряче філе в магазині. Рекомендації щодо м'яса – це частина рекомендацій для Китаю, де в якості соусу звично вживають свіжу кров. Ви навряд чи її вживаєте", – заспокоїла українців Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що українці не зможуть заразитися коронавірусом через посилки AliExpress. Інформаційний сайт рітейлера заспокоїв покупців, запевнивши, що всі посилки перед відправленням піддаються дезінфекції.

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