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Вірші легендарного поета і Героя України зазвучали в рок-обробці: вражаюче відео

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Вірші відомо українського поета-дисидента Василя Стуса зазвучали в формі рок-музики.

Київський гурт The Frunk записав композицію, використавши вірші Героя України зі збірки "Палімпсести". Запис опубликовано на YouTube і в Facebook з нагоди дня народження Стуса (6 січня).

"Це людина, чиї порівняння і метафори викликають глибокі емоції. Чоловік, який помер в неволі за переконання про необхідність збереження і розвитку нашої культури. Людина, ім'ям якої називають університети, вулиці і площі – тільки так ми як нащадки можемо йому віддячити. Ми хочемо віддячити Стусу, поклавши його вірші на музику", — написано на сторінці групи в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські актори почали бити на сполох через те, що зі сценарію фільму "Стус", який повинен вийти на екрани в 2019 році, видалили всі згадки про його адвоката Віктора Медведчука.

Особа
Василь Стус
Місце
Україна
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