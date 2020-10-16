Вірменія нанесла кілька потужних артударів по позиціях Азербайджану. Відео

Військові позиції Азербайджану в Нагірному Карабасі зазнали потужних артилерійських ударів із боку Вірменії.

Відповідне відео оприлюднено 15 жовтня на YouTube-каналі NKR DEFENSE ARMY (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що артилерійські удари наносилися по місцях дислокації азербайджанських військових із максимальною точністю.

Офіційної інформації про точну кількість загиблих і постраждалих поки що немає.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

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