Вірменія нанесла кілька потужних артударів по позиціях Азербайджану. Відео
Режим припинення вогню в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі набув чинності 10 жовтня
Після цього Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні домовленостей та обстрілах
У середу, 14 жовтня, азербайджанські військові завдали удару по Вірменії
Військові позиції Азербайджану в Нагірному Карабасі зазнали потужних артилерійських ударів із боку Вірменії.
Відповідне відео оприлюднено 15 жовтня на YouTube-каналі NKR DEFENSE ARMY (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що артилерійські удари наносилися по місцях дислокації азербайджанських військових із максимальною точністю.
Офіційної інформації про точну кількість загиблих і постраждалих поки що немає.
У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі та низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією й Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час воєнного конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.