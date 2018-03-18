Виповниться будь-яке бажання: озвучені 3 обряду на рівнодення

21 березня день дорівнює ночі. Але ця дата цікава не лише з суто астрономічної точки зору. Протягом багатьох століть людство по-особливому відзначало весняне рівнодення, оскільки люди вірили: в цей день кожен може стати чарівником. Зокрема, існували особливі обряди, частина з яких дійшла до наших днів, що покликані забезпечити виконання бажань.

Про езотеричний бік свята, а також про спеціальні обряди "Обозревателю" розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Детальний опис обрядів ви знайдете в кінці цієї публікації.

Весняне рівнодення відзначають практично всі релігії і духовні вчення світу. Незважаючи на те, що кожне вчення вкладає в цю подію свій сенс, проте, ця дата відзначена у всіх духовних вченнях на землі.

Головний сенс рівнодення полягає в тому, що день дорівнює ночі. Сили неба і землі врівноважені, сили вогню і льоду врівноважені, врівноважені сили Інь і Ян.

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І в цій точці рівноваги між протилежними природними началами виникає присутність Вищих Сил. Тому кожна людина може стати чарівником в день весняного рівнодення. У неї все вийде - як у досвідченого жерця.

У день рівнодення боги дарують силу. 21 березня, ніч з 21 на 22 березня і 22 березня - два дня і ночі між ними - вважаються обрядовими. Саме тому з рівноденням пов'язано багато обрядів.

У деяких традиціях, наприклад, у зороастрійців, 21 березня був ще і Новим роком. Деякі традиції починали відлік нового року з іншого Дня Сили - найдовшої ночі, - але через холоди святкування переносили на три місяці - на наступний День Сили, тобто весняне рівнодення.

21 березня - це ще не відродження природи, а початок відродження, тому що в цей день лід і вогонь рівні один одному. Але щойно вогонь стане сильніше льоду і остаточно його розтопить, в так званий Великий День Даджбога, який за сонячним календарем випадає на 5 квітня - відбувається остаточна перемога вогню над льодом. Навіть біологами помічено, що в цей день починається різке пробудження природи.

Отже, пропоную вам три обряду на виконання бажань на день весняного рівнодення.

Небесні сходи

У древніх слов'ян був обряд під назвою "Небесні сходи". 22 березня за сучасним календарем було прийнято випікати ритуальний пиріг, на якому повинні була бути зображені сходи в небо і 40 птахів.

Число 40 не випадкове, тому що 40 земних діб Сонце обертається навколо своєї осі. Наше головне світило задає 40-денний цикл всіх подій. Вагітність триває 40 тижнів. За 40 тижнів людина приходить в цей світ, а за 40 днів - йде. Щоб молитва дійшла до Вищих Сил, в храмах різних релігій її повторюють 40 разів. Згадайте хоча б православний Сорокоуст, який читається 40 днів поспіль по 40 молитов. Це зв'язок з Небом, зв'язок з Вищим. Це число присутнє у всіх без винятку релігіях.

Що означають сходи в небо? Природа взимку спить, а в рівнодення починає прокидатися. Духи природи, які провели зиму в підземному світі, починають виходити на поверхню і підніматися в небо, щоб забезпечити дощі, врожай тощо. Таким чином, сходи потрібні для того, аби духи прокинулися і вийшли творити нову природу.

Цей обряд дійшов і до наших днів. Виготовлення такого обрядового пирога можна спостерігати в деяких українських селах. Наприклад, два роки тому в одному з селищ Чернівецької області ми бачили, що такі пироги досі печуть.

Для цього не потрібно якихось особливих навичок. Досить просто спекти пиріг 22 березня і з'їсти його всією родиною. Головне, щоб на ньому були присутні сходи і 40 птахів.

Ігор Мехеда Facebook Igor Mekheda

Бажання на папері

21 березня можна робити такий обряд. Беруть чистий аркуш паперу і записують на нього бажання - все те, що ви хочете протягом найближчих півроку. Якісь поїздки, важливі угоди, побажання щодо поліпшення здоров'я - все, що потрібно. Потім цей лист треба сховати в затишне місце. Протягом півроку все має збутися.

На осіннє рівнодення - 22 вересня - список слід дістати і спалити, а попіл викинути на землю.

Вогняна спіраль

Є ще один обряд, який проводиться з найдавніших часів. Він називається "Вогняна спіраль". Беруть свічки в кількості від 150 до 300 - в залежності від магії чисел, яка у кожного народу своя. Викладають їх спіраллю і запалюють.

Це те ж Колесо життя, яке часто викладається з каміння. Особливість обряду на рівнодення полягає в тому, що камені замінюють свічками.

Спочатку потрібно пройти до центру спіралі. Вважається, що поки людина йде, цей вогонь спалює все старе і непотрібне - те, що віджило і має піти разом із зимою. Перебуваючи в центрі спіралі, необхідно чітко уявити, що ви заново народилися, що ви - нова людина, що у вас все вийде і все в житті буде прекрасно. І з цими позитивними думками вийти з спіралі.

Під час проходження по спіралі все непотрібне і віджиле знищується, і Всесвіт відкриває нові можливості - нового зростання і нових досягнень.

Обряд можна провести на природі, вдома, в будь-якому спортивному залі або в залі для медитацій.

Вогняна спіраль https://kluchimasterstva.ru

Класичні спіралі мають 9 витків. У всіх древніх народів число 9 символізувало Мати-Землю. Через символічні 9 воріт ти приходиш до Матері-Землі і отримуєш від неї можливість нового народження. Але оскільки таку велику спіраль не завжди можна зробити, вона може складатися хоча б з 3 з половиною витків.