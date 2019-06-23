Винищити сталевих монстрів ворога: українські військові показали вражаючі фото з протитанковою артилерією

У Донецькій області на одному з військових полігонів пройшли змагання протитанкових ракетних комплексів і артилерії, які знаходяться на озброєнні Операції Об'єднаних сил.

Змагання проходили в два етапи в спортивній та професійній категоріях. Вражаючі фото тренувань українських захисників показали на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

"На змаганнях протитанкісти продемонстрували високий рівень бойової готовності до застосування ПТРК і артилерії проти броньованих цілей противника", – повідомили в Генштабі.

Тренування Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Учасники змагань Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Зокрема, військові відточували вміння стрільби з ракетних комплексів "Штурм", "Конкурс", "Стугна-П" і гарматні розрахунки артилерії МТ-12 "Рапіра".

Стрільба Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Тренування Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Переможці Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Змагання

Як писав OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео навчань артилеристів Збройних сил України. Вони проходять в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі два рази в тиждень.

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