"Він що, побіліє?" Журналіст, який образив Беленюка, зробив нову їдку заяву

Український журналіст Василь Чепурний, який назвав кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу", олімпійського чемпіона Жана Беленюка "негром", не відмовився від своїх слів.

Але співробітник державної газети "Голос України" готовий вибачиться перед спортсменом, передає theБабель.

"А як я можу відмовлятися від своїх слів? Що він (Беленюк. – Ред) від цього, побіліє? Не бачу ніякої образи в абсолютно літературному слові "негр". Але якщо це Жана Беленюка в цьому випадку ображає – я готовий перед ним вибачитися", – зазначив Чепурний.

Водночас скандал навколо його висловлювання на адресу Беленюка, він назвав вигідним "грантоїдським організаціям".

"Грантоїдським організаціям потрібен об'єкт боротьби, інакше їм гроші не капають. Ну, для боротьби з ксенофобією, расизмом, антисемітизмом, гендерної рівності – за те, що Захід любить, так знайшли ритуальну жертву, певною мірою. Негра називає негром, єврея – євреєм, українця – українцем", – додав Чепурний.

Журналіст вже видалив із Facebook свій запис про Беленюка, пояснивши, що його "неетично пов'язали" з редакцією "Голосу України". Щодо реакції газети, Чепурний повідомив, що написав пояснювальну записку, і зараз керівництво видання розглядає питання про його звільнення.

"Роботодавець має право приймати і звільняти. Але одразу можу сказати: якщо звільнять – судитися не буду, не вважаю за потрібне", – підсумував він.

Жан Беленюк

Нагадаємо, що журналіст державної газети "Голос України" Василь Чепурний у Facebook написав, що поява спортсмена Жана Беленюка в списках партії президента є "експериментом над Україною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" оголосила список кандидатів, із якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році. Оприлюднено імена перших 100 кандидатів.

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