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"Він ніколи так не кричав": дружина українського моряка розповіла про 100 днів полону

6.4тЧитати матеріал російською

Дружина захопленого Росією в полон українського моряка, капітана другого рангу Дениса Гриценка розповіла, як минули перші 100 днів полону без чоловіка.

Саме Гриценко був командиром, і саме він давав сигнал лиха з обстріляного росіянами катера "Бердянськ". Вдома на військового чекають дружина Надія та 7-річний син Артем, зазначено у сюжеті ТСН.

"Найщасливіший день це 25 листопада 2018 року, бо він залишився живий... Це був він, це був його голос, але він ніколи так не кричав. Я знала, що він був командиром походу. Я зрозуміла, що це його обстріляли, його корабель. Просто я не розуміла, що саме відбувається. Їх взяли в полон, і я думала, що їх відпустять", — поділилася про ті трагічні дні дружина моряка.

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Син капітана Артем також переживає за батька і сподівається на диво.

"Тата чекаємо, кораблики малюємо. Дуже показово було, що десь у жовтні-листопаді він написав лист Діду Морозу і попросив телефон. Коли це все сталося, він прийшов з іншим листом і попросив повернути йому тата", — розповіла Надія Гриценко.

Надія Гриценко

Надія Гриценко

Скріншот

Капітан другого рангу Денис Гриценко

Капітан другого рангу Денис Гриценко

Скріншот

Надія Гриценко з сином Артемом

Надія Гриценко з сином Артемом

Скріншот

Денис Гриценко з сином

Денис Гриценко з сином

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

  • 27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.

  • У Росії припустили, що обмін 24 українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше президентських виборів в Україні.

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Місце
Україна
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
100 дней на бутылке
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andrei andrei
andrei andrei
Ну и харя.. А орал потому, что обосрался. Чему жинка то дывытся?:-)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да вернется конечно, лет через пять...
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