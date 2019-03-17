Вілкул зустрівся з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм

Народні депутати від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та Вадим Новінський взяли участь в урочистому богослужінні в Києво-Печерській Лаврі, яку провів Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій.

Відзначимо, в неділю, 17 березня, православні відзначають велике церковне свято – "Торжество Православ'я". У святкуванні в церкві та Хресній Ході взяли участь сотні мирян.

Після богослужіння Блаженніший Онуфрій провів зустріч з Олександром Вілкулом, на якій були обговорені питання захисту істинної віри і канонічної церкви, необхідність припинення втручання влади і радикалів в справи церкви і збереження православних святинь.

"Православ'я і наша країна переживає важкі часи смути і розколу. Так вже було. Тисячу років тому на догоду мирським правителям наша церква ледь не загинула. Свято "Торжество Православ'я", яке ми відзначаємо сьогодні – це свято перемоги над розколом і перемоги над єрессю. Наша церква вистояла. Вистоїть зараз і наша країна, і наша свята православна віра", – написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Вілкул.

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