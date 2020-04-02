У мережі з'явилися нові кадри випробувань модернізованої ракети "Вільха-М", які успішно пройшли 1 квітня в Одеській області.

Відео з місця подій, зняте з висоти пташиного польоту, опублікував у своєму Facebook заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не секрет, що на озброєнні української армії все ще багато військової техніки радянського періоду. Але є і стовідсотково наше, українське озброєння, яке народилося вже після проголошення Незалежності. Конструкторське бюро "Луч" успішно провело випробування модернізованої ракети "Вільха-М" – боєприпасу для реактивної системи залпового вогню, яка була розроблена в 2016 році. Ціль була уражена на дистанції 120 км", – написав він.

Випробування ракети "Вільха-М" показали з висоти

Випробування проходили під особистим керівництвом генерального конструктора ДККБ "Луч" Олега Коростельова і його колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО запевнили, що і "Вільха-М", і "Нептун" своєчасно надійдуть на озброєння ЗСУ.

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