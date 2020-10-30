Назвали імена загиблих 29 жовтня на Донбасі морпіхів

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинули сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович.

Про це повідомила пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Бойовики обстріляли позиції українських військових приблизно опівночі 29 жовтня поблизу Водяного на Донеччині.

"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України. Вічна Слава та Пам'ять Героям! Вічно з нами, вічно в строю!" – говориться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що реальна військова ситуація на Донбасі відрізняється від тієї, що представлена в офіційних джерелах. Таку думку в програмі "Гостре питання" в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила волонтерка Наталя Юсупова.