Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

У понеділок, 1 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем і застосував безпілотний літальний апарат.

Обстріли в ООС pravda.com.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники двічі обстріляли позиції наших захисників неподалік Гнутова. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Мапа mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

За даними розвідки, за минулу добу було поранено двох окупантів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів, поранили – 94 і знищили сім одиниць ворожої техніки.

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