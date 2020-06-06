Війська Росії 12 разів відкривали вогонь на Донбасі: поранені два бійці ЗСУ

У п'ятницю, 5 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 12 раз порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС УНН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

проти захисників Авдіївки ворог застосував 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Павлополя і Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях Об'єднаних сил поруч з Новолуганським і тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, по околицях Хутора Вільного і Новоалександрівки ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Наші воїни, рішуче застосувавши чергові вогневі засоби, дали загарбникам гідну відповідь. За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта", – відзначили в штабі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Херсонській та Миколаївській областях військові і правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури через можливе вторгнення з боку РФ.

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