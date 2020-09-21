Війська РФ на Донбасі обстріляли Мар'їнку з гранатомета – штаб ООС

Режим тиші на Донбасі 21 вересня був укотре порушений проросійськими терористами "Л/ДНР"
Вони обстріляли українські позиції із стрілецької зброї та гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає
Збройні формування Росії на Донбасі в понеділок, 21 вересня, двічі порушили режим припинення вогню – вогневу активність було зафіксовано поблизу Мар'їнки.
Як сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, ворог здійснив постріли в бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігалася тиша.
"Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні, 20 вересня, терористи на Донбасі обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки. Російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські військовослужбовці не відкривали.
Крім того, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.
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