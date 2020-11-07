Війська РФ на Донбасі атакували ЗСУ з гранатометів, – штаб ООС
Поблизу Авдіївки ворог застосував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем
Неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї
Режим припинення вогню терористи порушили двічі
За минулу добу, 6 листопада, збройні формування Росії на Донбасі двічі порушили домовленності, яких було досягнуто в рамках Тристоронньої контактної групи.
Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
В ООс додали, що від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", – сказано у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 4 листопада порушили домовленості про перемир'я та влаштували обстріли позицій ЗСУ й заборонену розвідку.