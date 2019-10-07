"Війна – єдиний шанс": ветеран АТО підірвав мережу сильним посланням до українців

Українці повинні усвідомити, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя в постійній війні проти Росії.

Адже ця війна почалася аж ніяк не у 2014 році, а ще кілька століть тому. Таку думку спробував донести народу ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв у сильному пості на особистій сторінці у Facebook. Всього за годину з моменту публікації він зібрав майже 2 000 лайків, понад 300 репостів і близько 200 коментарів.

Він наголосив, що більшість проблем України пов'язані з тим, що її населення неосвічене і не любить думати. Це використовують нечесні політики і охоче маніпулюють суспільною думкою.

"Дуже легко говорити на чорне – біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидають "гаряченьке": то утиски російської мови, то проблему вільного ринку землі, то тему пенсії або пільговиків. Кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її правильно оцінити. А ми (народ) не хочемо цього робити", – пише Ананьєв.

Воїни АТО Facebook Валерія Ананьєва

Замість цього, наголосив він, українці радісно підхоплюють безглузді фейки про те, що "українську землю скуплять арабські шейхи". Однак ще серйознішою проблемою українців є їхнє ставлення до війни, яка триває на сході країни вже шостий рік. Це питання в особистих інтересах для маніпуляції свідомістю також охоче експлуатують політики.

"Ця проблема – нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не у 2014 році, а десь років 800 тому, з часів першої навали Золотої Орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня Росія. Ми ніяк не усвідомлюємо, що кінця цій війні не буде, поки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго за будь-яких умов, хто б там що не казав. Це величезна територія з безліччю ресурсів, зокрема і людського м'яса. Росія – не бідна країна, там просто люди бідні, морально також", – пояснює Ананьєв.

"Стан війни – це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише в разі поразки України або зникнення Росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє "мир", – наголосив захисник України.

Він запевнив, що не менше за інших хоче, щоб війни не було. Однак якщо люди будуть заплющувати очі на правду, то суть речей від цього не зміниться.

"Саме розмови про "мир уже завтра" привели до влади тонни популістів і мерзоти. Нам треба усвідомити, що ми, наші діти і, можливо, онуки житимемо з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не за нас ця війна почалася, і не за нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна повинна стати частиною нашої культури", – зробив висновок ветеран.

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