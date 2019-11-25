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25 листопада • оновлено в 04:10
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"Виїхав у народ!" Путін розлютив росіян поїздкою у поїзді

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Президент Росії Володимир Путін став одним із перших пасажирів, котрі проїхали новою залізничною гілкою у Москві, і викликав справжній транспортний колапс у місті, чим нарвався на жорстку критику росіян.

Зокрема, як повідомляли ЗМІ, 21 листопада глава РФ, разом із мером Москви Сергієм Собяніним та іншими чиновниками, взяв участь у церемонії відкриття однієї з гілок першого Московського центрального діаметру. На Білоруському вокзалі Путін сів у поїзд і доїхав до зупинки Філі.

З розповідей кремлівських пулів, подія виглядала помпезно і природно. Однак пізніше інші пасажири розкрили правду про те, що насправді діялося за лаштунками "шоу".

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Володимир Путін

Володимир Путін

Примітно, що Путін заявив, нібито подібні проєкти дозволяють вирішувати транспортні проблеми Москви. Також увага акцентувалася на тому, що МЦД курсуватимуть нові поїзди "Іволга", які були спроєктовані та зібрані саме в РФ. Крім цього, хвалилися чиновники, один такий склад може перевозити до двох тисяч пасажирів. А взагалі тільки в 2019 році МЦД зможуть скористатися майже пів мільйона людей.

Путін став одним із перших пасажирів, котрі проїхали нововідкритим МЦД

Путін став одним із перших пасажирів, котрі проїхали нововідкритим МЦД

РІА Новини

Однак після такої "грандіозної" події росіяни буквально вибухнули обуренням. У соцмережах вони публікували фото і відео про те, що насправді відбувалося на залізничних станціях у той час, як ними повинен був "промчати" Путін.

Зокрема, пропускаючи поїзд із главою РФ, інші склади стояли на шляхах так довго, що пасажири вирішили вручну розтиснути двері та почали зістрибувати на шляху, допомагаючи одне одному.

Водночас під платформами на шляху проїзду президента ховалися охоронці з собаками.

Пасажири вручну розтиснули двері поїзда і почали зістрибувати на шляху

Пасажири вручну розтиснули двері поїзда і почали зістрибувати на шляху

twitter.com/teamnavalny_mos

"Путін МЦД-1 прокотився, маршрутом Білоруський вокзал – Філі, потім назад. Гляньте, що в цей час відбувалося на і під платформою Бігова. Так-так, із собаками..." – написав у Twitter Ігор Галицький.

"Собянін і Путін зірвали роботу московського транспорту, щоб покататися на МЦД. Заради них поїзди зупинили на годину. Пасажири самостійно відкривали двері вагонів і виходили на шляху – пішки швидше", – повідомила сторінка "Штаб Навального в Москві", запитавши, чи не подасть після цього відповідна пасажирська компанія позов до Путіна за створення транспортного колапсу.

Під платформами на шляху прямування поїзда з Путіним ховалися охоронці з собаками

Під платформами на шляху прямування поїзда з Путіним ховалися охоронці з собаками

twitter.com/IG_33

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії піддали держвипробуванню парадні кабріолети марки Aurus. На одному з таких авто пересувається президент Росії Володимир Путін.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
потяг
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