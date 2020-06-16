Вихідні в липні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці не отримають додаткових вихідних в липні 2020 року, оскільки в цьому місяці немає великих свят.

Так, у другий місяць літа в Україні буде всього 8 офіційних вихідних і 23 робочих дня.

Вихідні в липні 2020:

4-5 липня;

11-12 липня;

18-19 липня;

25-26 липня.

Липень 2020: вихідні в Україні

Свята в липні:

1 липня: День архітектури України

2 липня: День працівника державної податкової служби України

5 липня: День Військово-морських Сил України

6 липня: День військ ППО Збройних Сил України

7 липня: День працівника природно-заповідної справи

11 липня: Всесвітній день народонаселення

12 липня: Всесвітній день бортпровідника

12 липня: День рибалки

16 липня: День бухгалтера

18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня: День флоту України

26 липня: День працівників торгівлі

28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня: День PR-фахівця

30 липня-3 серпня: Курбан-байрам

31 липня: День системного адміністратора

Відзначимо, що українці будуть довше відпочивати в кінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції. У 2020 році він випадає на неділю, тому вихідний день з приводу свята перенесений на понеділок, 29 червня.

В цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 27, 28, 29 червня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2020 році.