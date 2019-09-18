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18 вересня • оновлено в 07:21
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Вихідні у жовтні: скільки будуть відпочивати українці

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У жовтні 2019 року українців чекають довгі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня захисника України (14 жовтня).

Згідно з Кодексом законів про працю, загальна кількість робочих днів у наступному місяці становить 22. При цьому вихідних і святкових днів у жовтні буде 9.

Відзначимо, що 14 жовтня українці відзначають відразу три свята – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва.

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А так як ця дата випадає на понеділок, в Україні будуть вихідними три дні поспіль (12, 13 і 14 жовтня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

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Тема
День захисника України
Місце
Україна
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