Вихідні, свята і затемнення: до чого українцям готуватися в січні

Перший місяць 2019 року, січень, стане насиченим для українців вихідними, святами та іншими важливими подіями.

Так, він запам'ятається кількома пам'ятними датами й унікальними природними явищами (двома затемненнями), повідомляє "112 Україна".

Коли і скільки будемо відпочивати

Січень — один із небагатьох періодів у році, коли українці можуть собі дозволити тривалий відпочинок. На цей місяць випадає не тільки новорічне свято, яке в країні вважається державним, а, відповідно, вихідним, а й одне з великих церковних свят – Різдво Христове, в день якого держава також надає додатковий вихідний.

Це означає, що більшість громадян у січні буде мати щонайменше два затяжних вікенди: з першого вони вийдуть на роботу 2 січня, а другий почнеться з 5 січня і триватиме до 7 включно. Графічно календар робочих і вихідних днів виглядає так:

Вихідні в січні "112 Україна"

Загальна кількість днів у місяці – 31, з них 21 день – робочий і 10 вихідних. При цьому варто відзначити, що передсвяткових (укорочених на годину) днів у січні не передбачається.

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Які свята та пам'ятні дати будуть в січні

У ніч на 1 січня всі святкуватимуть Новий рік – головне календарне свято, що настає в момент переходу з останнього дня року в перший день наступного року.

А вже на ранок в Києві й низці інших міст України пройде смолоскипна хода на честь 110-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

При цьому важливо відзначити, що в цей же день у багатьох країнах світу буде також святкуватися День всесвітніх молитов за мир – міжнародне свято, встановлене в 1967 році Папою Римським Павлом VI.

22 січня в Україні з 1999 року відзначається День соборності – свято, встановлене президентом країни в пам'ять про день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

День Соборності "Високий Замок"

На думку багатьох, ця подія стала початком створення єдиної (соборної) української держави.

Крім того, в цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулася рівно на рік раніше, 22 січня 1918 року, а саме ухвалення IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

27 січня в усьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Ця пам'ятна дата була введена рішенням Генеральної асамблеї ООН у 2005 році, щоб не були забуті всі ті, хто загинув в німецьких концтаборах під час Другої світової війни.

На 29 січня випадає інша важлива дата – День пам'яті героїв Крут. В цей день в Україні згадують подвиг кількох сотень юних бійців, які близько ста років тому на станції Крути в Чернігівській області утримали на чотири дні і не пустили до столиці армію більшовиків. Цей час був вкрай необхідним для укладення Брест-Литовського миру, який de facto означав міжнародне визнання української незалежності.

Що стосується менш серйозних свят, то їх в січні також очікується велика кількість:

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України;

28 січня – Міжнародний день захисту даних;

31 січня – Міжнародний день ювеліра;

3 січня – День народження соломинки для коктейлів;

11 січня – Міжнародний день "дякую";

20 січня – Всесвітній день снігу;

21 січня – другий День обіймів.

Церковний календар січня

У православному календарі другий місяць зими є найбільш яскравим у році. Це пов'язано з тим, що на цей період випадає одразу кілька двунадесятих і великих свят.

У ніч на 7 січня українські православні церкви, Українська греко-католицька церква, більшість українських євангельських християн, а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні церкви зустрічають Різдво Христове.

Ця подія особливо пишно святкується в усьому християнському світі. У християн східного обряду в цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки, які супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого.

Різдво Христове Zakon.kz

Предки українців в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік. У храмах же проходили, як і зараз, божественні літургії.

14 січня відзначається не двонадесяте, але одне із великих свят – Обрізання Господнє, яке збігається з Днем Святителя Василя Великого.

19 січня відзначається ще один двонадесяте свято – Хрещення Господнє. Воно було встановлене церквою на згадку про хрещення Ісуса Христа.

За прикладом Христа в цей день прийнято занурюватися в ополонку й святити воду. У народі вважається, що на Водохреща вона набуває особливо цілющих властивостей.

Відзначимо, що всі три свята – і Різдво, і Обрізання Господнє, і Хрещення Господнє – починають відзначати з ночі. Тому напередодні 6, 13 та 18 січня прийнято збиратися всією сім'єю на особливу вечерю – Святий вечір.

Примітно, що в перший і останній Святий вечір на святковий стіл подаються тільки пісні страви, головною з яких є кутя, а на другий дозволені й інші, оскільки в цей день церква не закликає дотримуватися суворого посту.

Більш того, в Україні він вважається Щедрим. Справа в тому, що за старим стилем з 13 на 14 січня люди святкували Новий рік, і традиція ставити на стіл як мінімум 12 страв залишилася донині. Його і називають відповідно – Старий Новий рік.

Крім цього, варто відзначити ще одне свято – Святої великомучениці Тетяни, яка постраждала за віру. Його церква відзначає 25 січня.

Примітно, ця свята вважається покровителькою студентів, тому в цей день в храмах прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні. Ну а в народі його охрестили другим днем студента.

Січневі затемнення

У першому місяці нового року на нас чекає два яскравих унікальних астрономічних явища: часткове затемнення Сонця 6 січня і повне затемнення Місяця 21 січня.

Перше можна буде побачити в північній частині Тихого океану і північно-східній Азії, а друге буде доступне жителям майже всього світу.

Місячне затемнення "Сегодня"

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