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Вихідні і свята у липні-2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

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Липень-2019 буде для українців куди більш важким у плані праці. Так, після кількох довгих вихідних у червні, у другому місяці літа очікуються лише стандартні дні відпочинку.

Зокрема, із 31 дня відгуляти зможемо тільки вісім. Крім того, місяць почнеться і закінчиться робочими днями, а кількість уїк-ендів скоротиться з п'яти до чотирьох.

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Ілюстрація

У той же час липень не буде таким нудним, як може здатися на перший погляд. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі святами, які традиційному відзначають в цьому місяці:

1 липня День архітектури України

2 липня День працівника державної податкової служби України

6 липня День військ ППО Збройних Сил України

7 липня День працівника природно-заповідної справи

7 липня День Військово-морських Сил України

11 липня Всесвітній день народонаселення

12 липня Всесвітній день бортпровідника

14 липня день рибалки

16 липня день бухгалтера

18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели

21 липня - день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня день системного адміністратора

28 липня день фло та України

28 липня Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня День PR-фахівця

28 липня День працівників торгівлі.

Не варто також забувати, що з 6 на 7 липня в Україні відзначають одне із найпопулярніших літніх свят – Івана Купала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, кардинальних змін погоди в останній тиждень червня, а також в інші два місяці літа в Україні, очікувати не варто.

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