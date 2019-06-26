Вихідні і свята у липні-2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

Липень-2019 буде для українців куди більш важким у плані праці. Так, після кількох довгих вихідних у червні, у другому місяці літа очікуються лише стандартні дні відпочинку.

Зокрема, із 31 дня відгуляти зможемо тільки вісім. Крім того, місяць почнеться і закінчиться робочими днями, а кількість уїк-ендів скоротиться з п'яти до чотирьох.

Літо в Україні Ілюстрація

У той же час липень не буде таким нудним, як може здатися на перший погляд. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі святами, які традиційному відзначають в цьому місяці:

1 липня – День архітектури України

2 липня – День працівника державної податкової служби України

6 липня – День військ ППО Збройних Сил України

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

7 липня – День Військово-морських Сил України

11 липня – Всесвітній день народонаселення

12 липня – Всесвітній день бортпровідника

14 липня – день рибалки

16 липня – день бухгалтера

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели

21 липня - день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня – день системного адміністратора

28 липня – день фло та України

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня – День PR-фахівця

28 липня – День працівників торгівлі.

Не варто також забувати, що з 6 на 7 липня в Україні відзначають одне із найпопулярніших літніх свят – Івана Купала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, кардинальних змін погоди в останній тиждень червня, а також в інші два місяці літа в Україні, очікувати не варто.

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