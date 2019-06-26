Вихідні і свята у липні-2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

Липень-2019 буде для українців куди більш важким у плані праці. Так, після кількох довгих вихідних у червні, у другому місяці літа очікуються лише стандартні дні відпочинку.
Зокрема, із 31 дня відгуляти зможемо тільки вісім. Крім того, місяць почнеться і закінчиться робочими днями, а кількість уїк-ендів скоротиться з п'яти до чотирьох.
Літо в Україні
Ілюстрація
У той же час липень не буде таким нудним, як може здатися на перший погляд. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі святами, які традиційному відзначають в цьому місяці:
1 липня – День архітектури України
2 липня – День працівника державної податкової служби України
6 липня – День військ ППО Збройних Сил України
7 липня – День працівника природно-заповідної справи
7 липня – День Військово-морських Сил України
11 липня – Всесвітній день народонаселення
12 липня – Всесвітній день бортпровідника
14 липня – день рибалки
16 липня – день бухгалтера
18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели
21 липня - день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
26 липня – день системного адміністратора
28 липня – день фло та України
28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня – День PR-фахівця
28 липня – День працівників торгівлі.
Не варто також забувати, що з 6 на 7 липня в Україні відзначають одне із найпопулярніших літніх свят – Івана Купала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, кардинальних змін погоди в останній тиждень червня, а також в інші два місяці літа в Україні, очікувати не варто.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся