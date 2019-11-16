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16 листопада • оновлено в 10:22
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"Повернемося в 2014-й": військовий експерт застеріг Україну від різкого кроку щодо Донбасу

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У разі виходу з Мінських угод Україна може повернутися в ситуацію 2014 року, коли Росія прийшла з війною на Донбас.

Про це у своєму Facebook попередив військовий експерт і координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

За його словами, в очі кидаються кілька страшних наслідків відмови України від "Мінська". Експерт зазначив, що формально "хотілки" Кремля щодо федералізації, амністії для терористів і особливого статусу Донбасу будуть анульовані, проте вони нікуди не зникнуть.

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Вихід із Мінських угод: Україна попередили про загрозу

Вихід із Мінських угод: Україна попередили про загрозу

ghall.com.ua

"Кримінально-чекістські у*бани, які нині правлять Мордором, продовжать відчувати хапальні рефлекси щодо України і її ресурсів. І, в разі "скасування Мінських угод" по-суті, ми повернемося в ситуацію 2014-го року", – написав він.

Машовець також заявив, що зросте ймовірність суттєвої ескалації бойових дій на Донбасі. При цьому він відзначив вищу підготовку ЗСУ в порівнянні з 2014 роком.

Ескперт також пояснив, чим відмова України від Мінських угод обернеться для Росії – всі санкції з неї не знімуть, а міжнародні суди та арбітражі можуть привести до їх посилення.

"Лякати війною" в Кремлі люблять часто і різноманітно. Мінські угоди були і є певним стримуючим фактором, як для агресивності Кремля, так і для непохитності Києва. Якщо, за словами пана Пристайка, ці "гальма" прибрати, заради збереження нас як нації, події явно почнуть розвиватися більш динамічно", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мініcтр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня не дасть результату.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Особи
Костянтин Машовець Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Донбас
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