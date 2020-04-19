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19 квітня • оновлено в 19:09
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Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

1.5т
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Масштабні пожежі на півночі Житомирської області ліквідують через 3-4 дні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про це в Twitter за підсумками поїздки в Овруч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Вони заслухали інформацію від представників ОДА, ДСНС, поліції і Держлісагентства, а також провели повітряний моніторинг в районі пожеж.

"Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано 4 села. За 3-4 дні впораємося", – повідомив міністр.

Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

twitter.com/AvakovArsen

Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

twitter.com/AvakovArsen

Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

twitter.com/AvakovArsen

Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

twitter.com/AvakovArsen

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 19 квітня в Житомирській області залишається 9 осередків займання, 5 з них локалізовано. У відселених населених пунктах вогнем було знищено 39 будівель, у багатьох з них жили люди.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Андрій Єрмак Арсен Аваков
Місце
Україна Житомир
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Перелыгин Дмитрий
Перелыгин Дмитрий
Арсен сказал: "Делов - хy..ня Осталось леса на 4 дня."
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нах тушить? само выгорит...
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