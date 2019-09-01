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Виє, як вовк і боїться людей: на Прикарпатті знайшли дитину-мауглі. Фото

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У селі Луковище (Голодівка) на Рогатинщині (Івано-Франківська область) була знайдена дитина, яка веде себе як мауглі.

Хлопчика знайшла у хліві поблизу лісу одна із засновників благодійного центру Марта Левченко. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, однак пізніше пост був видалений, але запис зберегли "Версії".

"Малюк не говорить, виє як маленький вовк, не вилазить зі своєї схованки і біжить від людей. Як маленький наляканий звір, живе собі сам по собі, сім'я дуже бідна. Сусіди лають: навіщо народила? Ось вона і ховає тих дітей. Ось знаєте , я так багато горя і нещасть дітей бачила через засудження земних суддів", – написала у мережі жінка.

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

facebook.com/lev.marta

"Це не просто гординя, я хочу, щоб кожен, хто засуджує, усвідомлював, що несе відповідальність за кожну сльозу, зламану долю і страх людини, яку засудив. Розумів, яку шкоду приносить своїй душі, і задумався, як буде проходити його суд там, на небесах, справедливий суд", – зазначила березня Левченко.

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Також жінка наголосила, що волонтери допоможуть маленькому Володі і спробують залікувати його страх, а також повернути до життя і дитинства:

"Такі історії повинні змусити нас замислитися і переосмислити, можливо варто почути, обійняти, порадити і підтримати, підставити плече там, де ще можна".

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

facebook.com/lev.marta

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

facebook.com/lev.marta

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

На Прикарпатті знайшли дитину-мауглі

facebook.com/lev.marta

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, хто побив сім'ю з дитиною в Криму. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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