"Від**ячу в повне м'ясо": Бабченко попередив пропагандистів КремльТБ

Журналісти пропагандистського "Першого каналу" цькували по телефону дітей російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Так. "Перший канал". Послухайте мене зараз дуже уважно. Якщо ви ще хоч раз зателефонуйте моїм дітям. Якщо ви хоч пальцем влізете в їхнє життя. Якщо ви ще хоч раз спробуєте тероризувати їх, випитувати в них їх адреси, телефони, скажете, що їх розшукує брат, приїхати, призначити зустріч. Марина Клинкова. Марія Римська. Ви чуєте мене? Тепер Микола та Олег. Якщо ви, бл*ді, ще хоч раз зателефонуйте моїм дітям. Те вас двох я просто від**ячу в повне м'ясо", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бабченка, через вищевказаних осіб у його дочки Ріти трапилася істерика.

"Ось два телефони. +7 (985) 472-81-91, +7 (917) 647-30-23. З них дзвонив якийсь му*ак, який назвався Миколою, і третирував моїх дітей", - підкреслив він.

Бабченко додав, що не має нічого проти, якщо пропагандисти привітають людини з яким-небудь святом.

"Нічого не маю проти, якщо ви поздравите людину - яке у нас там найближче свято? Ну, скажімо, з Новим роком. Ну і поширення інформації теж категорично вітається. Спасибі", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родину.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його ввечері на 2 місяці без права внесення застави.