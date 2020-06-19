Відповіді на цікаві загадки із секретом і на логіку

Загадки із секретом спершу здаються простими, але над їх розгадкою потрібно подумати, адже відповіді найчастіше нестандартні.

Щоб розгадати такі головоломки потрібно застосувати кмітливість, а часом і почуття гумору. Пропонуємо вам знайти відповіді на такі завдання:

Літає без крил, плаче без очей. На футбольний матч завжди приходив один і той же чоловік. До початку гри він вгадував рахунок. Як він це робив? Більше години, менше хвилини. Якою мовою говорять мовчки? Один французький письменник страшенно не любив Ейфелеву вежу, але постійно там обідав (на першому рівні вежі). Як він це пояснював?

Відповіді:

Хмара До початку гри рахунок завжди 0:0 Секунда (стрілка деяких моделей годинників) Мова жестів Відповідь: Це єдине місце в усьому величезному Парижі, звідки її не видно.

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