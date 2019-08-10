Відповідь Шарію: Яніна Соколова записала звернення до українців

Журналістка Яніна Соколова пояснила, навіщо для її нового YouTube-проекту знадобилося фінансування з держбюджету на суму 400 тисяч гривень.

Таким чином дівчина відповіла блогеру Анатолію Шарію, який висунув їй ряд гучних звинувачень і претензій, в тому числі щодо фільму "Я,Ніна", на який з держбюджету виділили майже 12 млн.

За словами Соколової, новим проектом вона хоче привернути увагу суспільства до українського кіно і навчити людей "цінувати своє".

"Я хочу створити продукт, подивившись який, ви повірите в українське, чого не було за роки незалежності. Чому не було? Ви просто не знали, що українське кіно існує. Це виграш для глядача, який дізнається про українське кіно", - заявила Соколова.

Шарій і Соколова

"Повірте мені, 25 тисяч за одну програму на всю команду це дуже мало. Я не дерибаню нічиї гроші! Це не блогерство... Це повноцінний ТВ-продукт з операторами, режисерами монтажу, технікою, звуком, світлом, локацією, яку ми орендуємо... Потім все це монтується, в програмі двоє ведучих, є ще гример. Буде плазма, на якій будемо показувати вам кіно і аналізувати його. Повноцінний продукт", - стверджує вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні поточного року Яніна Соколова шокувала українців своїм зізнанням. Вона впродовж семи місяців боролася з онкологічним захворюванням.

Телеведуча пройшла через 30 процедур променевої терапії, чотири курси хіміотерапії, втратила кілька органів, волосся, вії та брови. Саме її боротьба з раком стала поштовхом до запуску нового проекту - "Я,Ніна".

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