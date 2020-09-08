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Відомий український адвокат розповів про свої перші симптоми коронавірусу. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
6,9 т.
Адвокат Шевчук розповів про свої перші симптоми коронавірусу

Адвокат Шевчук розповів про свої перші симптоми коронавірусу.

Відомий український адвокат Олексій Шевчук заразився коронавірусом. Його діагноз підтвердив ПЛР-тест.

На своїй сторінці у Facebook партнер адвокатського об'єднання Barristers опублікував відео, на якому описав перші симптоми при захворюванні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шевчук зазначив, що спершу у нього почало боліти горло і заклало ніс, а потім додалися болі в попереку.

"Відучора мій стан стало трохи погіршуватися. Запалення (легких) немає, але з'явилася ломота в тілі, слабкість. Не можу піднятися на другий поверх. Відчуття, що мені не вистачає повітря. Почала трохи підніматися температура, до 36,9. Також є відчуття, ніби у мене щось застрягло в верхній частині дихальних шляхів, не можу прокашлятися", – зазначив адвокат.

Шевчук додав, що він перебуває на самоізоляції в заміському будинку.

(Відео – Facebook Олексія Шевчука)

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянка Олена Ганцяк, яка ще в березні захворіла на коронавірус розповіла, як протікала її хвороба і як перебуваючи вдома під наглядом сімейного лікаря вона змогла вилікуватися за допомогою вітамінів.

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УкраїнаКоронавірусОлексій Шевчук
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