Відомий курорт у Криму залило фекаліями: показові фото

Набережну курортного міста Коктебель в анексованому Криму залило фекаліями.

Про це повідомляється в Twitter користувача RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коктебель залило фекаліями

"Смердить фекаліями, одне "джерело" б'є з-під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий – біля пагорба Юнге", – йдеться в повідомленні.

У коментарях обурилися такому факту на популярному курорті.

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Коктебель

Смердить фекаліями, один "джерело" б'є з під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий у пагорба Юнге .. pic.twitter.com/Ixgkq14Xdf - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) May 31, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму пляжі прийшли в непридатність, всюди валяється сміття.

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