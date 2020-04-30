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30 квітня • оновлено в 18:24
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Відомий кардіохірург пояснив, чому Україна відстає від світу на півстоліття в медицині

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Ситуація з трансплантологією в Україні відстає від світової на кілька десятиліть.

Як розповів відомий кардіохірург, заслужений лікар України і директор "Інституту серця" Борис Тодуров в програмі "Перший подкаст" Василя Апасова на YouTube, перша пересадка серця в світі була зроблена в 1967 році, тоді як в Україні таку операцію провели лише в 2001-му (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Борис Тодуров

Борис Тодуров

"Україна відстає від усього медичного світу за багатьма параметрами на 50 років", – заявив він.

За словами кардіохірурга, практично за 20 років в Україні було зроблено всього 10 трансплантацій серця.

"Трансплантологія сьогодні базується тільки на вмінні і бажанні ентузіастів. Держава для того, щоб трансплантологія розвивалася, не зробила зовсім нічого", – підкреслив Тодуров.

Він додав, що все, що українські кардіохірурги робили в галузі трансплантації серця, було за рахунок власних грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров висловив упевненість, що медикам, які лікують хворих з коронавірусом необхідно платити куди більше, ніж пропонує уряд.

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Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
Теги
Серце медицина
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ру ко жо пы мля...)))
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
конечно да,в стране потенциальных доноров миллионы,а живем как нищие,нужно срочно решать вопрос.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Только ли в медицине?
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