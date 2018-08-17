Відомий блогер назвав найуспішнішу реформу України

Глобальні реформи в усіх сферах діяльності України почалися ще у 2014 році, відразу після Революції Гідності. Найуспішнішою серед них наразі є децентралізація.

Про це у програмі "Кворум" на ObozTV заявив історик і відомий блогер Юрій Гудименко. Але, за його словами, успіх цієї реформи недооцінюють.

"Децентралізація уже принесла великі позитивні зміни. Мабуть, це найбільш недооцінена з точки зору масової свідомості реформа, але вона спрацювала просто чудово", - вважає Гудименко.

На думку історика, децентралізація буде остаточно завершена вже після виборів. А от реформування силових структур і судів назріло і навіть перезріло дуже давно.

"Повна зміна підходу до громадянина, до особистості, вирівнювання дійсно і прокуратури, і поліції, і СБУ, створення нових судів і добудова всіх нових державних організацій, які створювалися, таких як НАБУ, НАЗК, ГБР", - перерахував він найважливіші кроки.

Гудименко вважає, що необхідно вбудувати всі ці структури в єдину систему, що нормально працює і зможе забезпечити права кожного громадянина.

Раніше у ефірі ObozTV заступник міністра освіти і науки України Іванна Коберник розповіла про те, як проходить реформування української школи.