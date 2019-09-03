"Відмучилися!" З'явилися показові фото з курорту в анексованому Криму

У мережі опублікували нові фото, на яких показані майже порожні пляжі окупованого Росією Криму.
Фото від 3 вересня 2019 року в Twitter опублікував користувач RoksolanaToday&Крим25%. Знімки зроблені в селі Орджонікідзе.
"Сьогодні під мостом зловили оксамитовий сезон... Відмучилися, не сезон", – йдеться в повідомленні.
На нових фото з анексованого півострова видно, що на пляжі практично немає відпочивальників.
Пляж у Криму
Пляж у Криму
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі вже 1 вересня.
Також у мережі з'явилися чергові фото порожніх пляжів окупованого Криму в розпал літнього сезону.
Зазначимо, що в анексованому Росією Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", кількість туристів у 2019-му стала ще меншою, ніж у попередньому році.
Підкреслимо, що в Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевої "влади" пляж "Мис Товстий".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".