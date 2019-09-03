"Відмучилися!" З'явилися показові фото з курорту в анексованому Криму

У мережі опублікували нові фото, на яких показані майже порожні пляжі окупованого Росією Криму.

Фото від 3 вересня 2019 року в Twitter опублікував користувач RoksolanaToday&Крим25%. Знімки зроблені в селі Орджонікідзе.

"Сьогодні під мостом зловили оксамитовий сезон... Відмучилися, не сезон", – йдеться в повідомленні.

На нових фото з анексованого півострова видно, що на пляжі практично немає відпочивальників.

Пляж у Криму Twitter

Пляж у Криму Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі вже 1 вересня.

Також у мережі з'явилися чергові фото порожніх пляжів окупованого Криму в розпал літнього сезону.

Зазначимо, що в анексованому Росією Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", кількість туристів у 2019-му стала ще меншою, ніж у попередньому році.

Підкреслимо, що в Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевої "влади" пляж "Мис Товстий".

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