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3 вересня • оновлено в 14:47
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/ Суспільство

"Відмучилися!" З'явилися показові фото з курорту в анексованому Криму

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У мережі опублікували нові фото, на яких показані майже порожні пляжі окупованого Росією Криму.

Фото від 3 вересня 2019 року в Twitter опублікував користувач RoksolanaToday&Крим25%. Знімки зроблені в селі Орджонікідзе.

"Сьогодні під мостом зловили оксамитовий сезон... Відмучилися, не сезон", – йдеться в повідомленні.

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На нових фото з анексованого півострова видно, що на пляжі практично немає відпочивальників.

Пляж у Криму

Пляж у Криму

Twitter

Пляж у Криму

Пляж у Криму

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі вже 1 вересня.

Також у мережі з'явилися чергові фото порожніх пляжів окупованого Криму в розпал літнього сезону.

Зазначимо, що в анексованому Росією Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", кількість туристів у 2019-му стала ще меншою, ніж у попередньому році.

Підкреслимо, що в Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевої "влади" пляж "Мис Товстий".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст відпочінок Крим
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Аносов Александр
Аносов Александр
бряхня - попробуйте через букинг на сентябрь найти отель - почти все занято!!!
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Александрович Валера
Александрович Валера
Видимо когда туристов как селедок в бочке ,а ля Кирилловка, это приятнее для роксолан
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Дипилы укруинские, вы правда в это верите?!! )))))))))))) нУ ТУПЫЕЕЕЕ!!! )))
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