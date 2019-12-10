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10 грудня • оновлено в 13:39
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"Відмовки звучать безглуздо!" Ватажок "ДНР" вибухнув цинічною заявою про переговори з Києвом

3.8т
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У терористичної організації "ДНР" заявили, що готові до прямого діалогу з українською стороною.

Таку заяву зробив ватажок самопроголошеної псевдореспубліки Денис Пушилін, передає "РИА Новости".

За словами терориста, без прямого діалогу неможливо повноцінно вирішити конфлікт, а нібито відмовки про неготовність вести перемовини з жителями Донбасу, які відмовилися їхати в Україну, за його словами, звучать безглуздо.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

newsfrol.ru

"Ми неодноразово заявляли, що без прямого діалогу конфлікт вирішити повноцінно не вдасться. Потрібен тільки прямий діалог, і ми, як і раніше, до нього готові. Ну а відмовки президента (України Володимира Зеленського – Ред.) щодо якихось інших учасників переговорів і іншого звучать, щонайменше, безглуздо", – заявив Пушилін.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін в рамках зустрічі в нормандському форматі провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет приблизно 10 хвилин. Водночас український президент не потиснув руку агресору.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Послушный тупинский )(олуй подал голос из унитаза по приказу плешивого. Зачёт ммм-щику, может поживёт дольше захара.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Будет тебе прямой диалог, мудак контуженный. Со следователем прокуратуры перед повешеньем.
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Хо Хол
Хо Хол
В чем цинизм?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Хо Хол, можно ещё было написать, что подло. Подло предложил провезти прямой диалог.
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