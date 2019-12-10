"Відмовки звучать безглуздо!" Ватажок "ДНР" вибухнув цинічною заявою про переговори з Києвом

У терористичної організації "ДНР" заявили, що готові до прямого діалогу з українською стороною.

Таку заяву зробив ватажок самопроголошеної псевдореспубліки Денис Пушилін, передає "РИА Новости".

За словами терориста, без прямого діалогу неможливо повноцінно вирішити конфлікт, а нібито відмовки про неготовність вести перемовини з жителями Донбасу, які відмовилися їхати в Україну, за його словами, звучать безглуздо.

Денис Пушилін newsfrol.ru

"Ми неодноразово заявляли, що без прямого діалогу конфлікт вирішити повноцінно не вдасться. Потрібен тільки прямий діалог, і ми, як і раніше, до нього готові. Ну а відмовки президента (України Володимира Зеленського – Ред.) щодо якихось інших учасників переговорів і іншого звучать, щонайменше, безглуздо", – заявив Пушилін.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін в рамках зустрічі в нормандському форматі провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет приблизно 10 хвилин. Водночас український президент не потиснув руку агресору.

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