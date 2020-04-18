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18 квітня • оновлено в 21:45
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Анжеліка Рудницька
Анжеліка Рудницька
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"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ

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Цьогоріч у ФБ стало менше "кулічів", але тепер з‘явилися краффіни, які радісні господині виставляють на сторінках і весело вихваляють, як "нові" паски.

Нам не треба ворогів. Ми самі руйнуємо свою ідентичність із впертістю віслюка і завзятістю Проні Прокопівни.

Паска - це сакральний великодній хліб, а не просто здоба, якою ви доповнюєте свій стіл.

Паска - це кулінарний гімн життю.

Паска - це символ, у якого є свій рецепт, своя форма, свій сенс.

Паска - це традиція, яка демонструє тяглість поколінь, що робить нас не перекотиполем, а народом з глибоким корінням і унікальною культурою.

Паски - це смачна "нитка" пам‘яті, яка поєднує вас з вашими мамою, бабусею, прабабусею, прапрабабусею і т.д.

"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ
"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ
"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ
"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ

Якщо ми не підтримуємо цю традицію - вона вмирає, розривається родинна нитка пам‘яті; руйнується народний звичай; стирається символ нашої ідентичності; гімн перетворюється у одноденну попсу; втрачається таїнство.

Ми можемо пекти, ставити на стіл і їсти усе, що завгодно. Це наш смак і наше право.

Але, будь ласка, не називайте це пасками. Не створюйте кулінарні фейки. Не підміняйте понять.

Розповідайте дітям про НАШІ традиції. Не вбивайте Україну кулічами, мафінами, крафінами, керамічними кроликами і курочками і т.д. на ваших столах і ваших головах.

Мудрості нам усім і любові.

Буду вдячна, якщо наші берегині висловляться на захист великодніх символів.

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Автор
Анжеліка Рудницька Анжеліка Рудницька
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
великодній стіл
Джерело
Джерело: Фейсбук Анжеліки Рудницької
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