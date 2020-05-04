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4 травня • оновлено в 23:04
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Відкриття метро і зняття масочного режиму: стали відомі нові плани щодо карантину в Україні

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При найоптимістичніших прогнозах, метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.

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Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я України. За їхніми словами, метро відкриють в останню чергу – при самому оптимістичному прогнозі це кінець червня-початок липня.

Також в Україні продовжать масковий режим – як мінімум до кінця року, а то і довше. На той час (орієнтовно на листопад-грудень) очікується друга хвиля COVID-19.

"Про туризм поки можна забути, до кінця року, може, відновлюватимуть авіасполучення з тими країнами, які відкриють повітряний простір, але їх буде мало", – розповіло джерело.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

УНІАН

Крім того, у МОЗ поділилися результатом моделювання, згідно з яким стало відомо, що якби карантинні заходи в Україні не були введені, то вже зараз кількість хворих становила б близько 250 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, якщо українці будуть дотримуватися карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
метро карантин вірус
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Сергеева Алена
Сергеева Алена
Обозреватель вы жаловались на наезды , а комменты против Зеленского чистите ? )) мда уж , перейдём значит на другое сми. Благо конкуренты у вас есть .
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Пихто Дід, это не глюк. Если в комментарии содержатся матерные и обзывательные слова или слова, в которых эти слова включены (типа пло_хо, где есть слово л_ох), то комментарий автоматически блокируется и мы видим дату и время 00000. Есть еще несколько слов (типа вой_на) из-за которых комментарий не добавится. Выход - писать такие слова с символами.
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Пихто Дід
Пихто Дід
Сергеева Алена, нередко коммент вроде как добавляется, но с датой и временем 00000. А после перезагрузки страницы такой исчезает. Глюк сайта
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
вот так в италии. сотни тысяч заболевших, бла-бла, два месяца сидели - как и в украине мы сидим еще - но запустили и метро, и прочая. потому что нужно работать, иначе голод, и тогда любое метро до одного места будет, ибо спрашивать придут на банковую. пешком. без метро. оборзеватель, не пили коммент https://meduza.io/feature/2020/05/04/italiya-nachala-vyhodit-iz-karantina-samogo-dlitelnogo-v-evrope-fotografii
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
ну и вообще. карантин до 22 мая. но метро откроют в середине лета. это как? метро накажут?
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Пихто Дід
Пихто Дід
Ytanievich Yutani, а потом метро накажет нас. Ибо пока пассажиры не платят за проезд, работает вентиляция, освещение, большинство работников.
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Суспільство

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