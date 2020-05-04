Відкриття метро і зняття масочного режиму: стали відомі нові плани щодо карантину в Україні

При найоптимістичніших прогнозах, метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.

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Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я України. За їхніми словами, метро відкриють в останню чергу – при самому оптимістичному прогнозі це кінець червня-початок липня.

Також в Україні продовжать масковий режим – як мінімум до кінця року, а то і довше. На той час (орієнтовно на листопад-грудень) очікується друга хвиля COVID-19.

"Про туризм поки можна забути, до кінця року, може, відновлюватимуть авіасполучення з тими країнами, які відкриють повітряний простір, але їх буде мало", – розповіло джерело.

Карантин в Україні УНІАН

Крім того, у МОЗ поділилися результатом моделювання, згідно з яким стало відомо, що якби карантинні заходи в Україні не були введені, то вже зараз кількість хворих становила б близько 250 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, якщо українці будуть дотримуватися карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.

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