Вова Зеленський успішно повторив неприємний кейс Порошенка, за який останнього до сьогодні смачно тягають злі язики. Більше того ще в інаугураційній промові Шостий так волів бачити "злодія на нарах, а не на Мальдівах", що сам шубовснув в історію з дорогим відпочинком зовсім не в єгипетському готелі.

Укотре підіср*ла ситуацію видатна медійниця сучасності Мендель, яка пару днів тому давала поради, як не уср*тися всім разом. А нині написала, що у ресторанах Оману у шефа заплановані "зустрічі на найвищому рівні". Тобто її поради - повне лайно.

Питання не в тому, що на Мальдівах і в Омані соромно відпочивати офіційному мільярдеру і офіційному мільйонеру. Просто не варто брехати.

Спеціально переглянула, як медійники і перші особи топ-держав повідомляють про відпустки.

У Великобританії офіційно повідомляють, що шеф їхатиме у тижневу відпустку туди і за скільки — повідомляється країна і рід занять, хто супроводжує.

Так, Тереза Мей одну відпустку проводила в Італії, де британські папараці клацали її з чоловіком з усіх боків і розказували усе — який манікюр, які штани. Які спагеті їли, скільки коштувало випите вино.

У 2017 перед відпусткою The Independent детально розповіла, як Мей займається спортивною ходьбою в Швейцарії, в якому шале мешкає, і які леопардові балетки бере у дорогу.

29.12.2019 було повідомлення у The Sun, що нинішній прем`єр Борис Джонсон полетів економ-класом з молодою подругою на Кариби. Неділя на віллі Сент-Люсіі обійдеться у 26 тисяч доларів.

ФРН. "Мутті" Ангела Меркель щорічну відпуску часто проводила у Південному Тіролі. А улюблений епізод німецької преси — обов’язкове відвідування Меркель із чоловіком концертів Вагнерівськоі музики. Туди "Мутті" вдягає сукні з декольте — і цей нетиповий образ в деталях розбирався в пресі і на ТБ.

Франція. Макрон заздалегідь повідомляє, що відпустку проводитиме у Форт де Брегансон. Цьогоріч у серпні папараці із задоволенням обговорювали дупу президента в куцих шортах, його спортивний голий торс, пластичну операцію першої леді і рахували скільки піци з’їли перші особи в тамтешніх ресторанах.

США. Трамп через прес-службу повідомив, що 10 днів проведе у своєму гольф-клубі в Бедмістері. Там він планував грати і писати твіти.

Нащо ховатися із цим відпочинком українських президентів? Нащо видумувати, що на теплих курортах чекають якісь важливі справи?

Або справді відпочивайте у Буковелі, або чесно повідомляйте як цивілізовані лідери "так, їдемо у відпустку на тиждень на острови. Офіційна декларація дозволяє відпочити і повернутися до виконання обов`язків покладених державою". А то в роликах усі близькі до таксистів і продавщиць, а на практиці — елітарна елітка.

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