Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець зробив необдуману заяву щодо пенсіонерів і коронавірусу в країні.

На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації він сказав, що всі пенсіонери помруть від COVID-2019. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Ілля Ємець МОЗ

"Новий міністр охорони здоров'я щойно на засіданні профільного комітету заявив, що через вірус "помруть усі пенсіонери"... Це транслює канал "Рада", дивляться громадяни. І головне – це не відповідає дійсності... Поставив запитання міністру. Дав можливість виправити помилку. Відповідь, звичайно, така, що незрозуміло – заспокоїв або нагнав ще паніку", – написав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася перша жертва коронавірусу. 71-річна жінка померла в Радомишлі Житомирської області. Вона нещодавно повернулася з Польщі.

У країні залишається поки двоє заражених COVID-2019.

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