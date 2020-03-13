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14 березня • оновлено в 00:03
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/ Суспільство

Від коронавірусу помруть пенсіонери – Ємець

29.5т
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Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець зробив необдуману заяву щодо пенсіонерів і коронавірусу в країні.

На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації він сказав, що всі пенсіонери помруть від COVID-2019. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Ілля Ємець

Ілля Ємець

МОЗ

"Новий міністр охорони здоров'я щойно на засіданні профільного комітету заявив, що через вірус "помруть усі пенсіонери"... Це транслює канал "Рада", дивляться громадяни. І головне – це не відповідає дійсності... Поставив запитання міністру. Дав можливість виправити помилку. Відповідь, звичайно, така, що незрозуміло – заспокоїв або нагнав ще паніку", – написав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася перша жертва коронавірусу. 71-річна жінка померла в Радомишлі Житомирської області. Вона нещодавно повернулася з Польщі.

У країні залишається поки двоє заражених COVID-2019.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Дроздова Ольга
Дроздова Ольга
Он тоже? Он же пенсионер!!! Успокоил блин...
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Моторола Жив
Моторола Жив
Молодец мужик , сразу видно - что Настоящий Щирый УКР ...
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Knight Krain
Knight Krain
Илья Емец теж пенсіонер. Якщо брати до уваги вже зібрану статистику, то якщо не зменшити поширення вірусу то справді для пенсіонерів все не дуже добре. Но не всі.
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