Від гепатиту до сибірської виразки: як повінь на заході України може викликати спалах інфекцій

На заході України затопило майже 300 міст і селищ через повені, зруйновані тисячі будинків, знищені дороги і мости. Жертвами стихії стали три людини. Рятувальники досі ліквідовують наслідки НП, а місцеві жителі потроху намагаються повертатися до звичайного життя.

Але на людей може звалитися ще одна біда. Медики попереджають, що після паводків зростає загроза спалаху інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Чого варто побоюватися – дізнавався OBOZREVATEL.

Ймовірність епідемії

Під час повеней затопленими виявляються не тільки будинки, але і звалища, вигрібні ями, склади з агрохімікатами і небезпечними відходами, каналізаційні споруди. Разом із водою, небезпечні речовини йдуть у колодязі та осідають на городах, це може призвести до інфекційних захворювань і навіть розвитку епідемій.

За словами медиків, найбільше варто побоюватися кишкових інфекцій, гепатиту А, дифтерії та холери.

"Досить велика кількість збудників починає активізуватися. Перше – це кишкова група захворювань: сальмонела, дизентерія, ротавірусна інфекція та інші. Вони можуть виникнути досить швидко, інкубаційний період триває 1-7 днів. Далі – група вірусних інфекцій, найбільш небезпечний – гепатит А. Тут інкубаційний період триває до 40 днів", – розповіла OBOZREVATEL лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

Питна вода в Карпатському регіоні може бути джерелом небезпечних хвороб pixabay

Крім того, є ризики виникнення особливо небезпечних хвороб, наприклад, сибірської виразки. Інфекція може з'явитися через підтоплення скотомогильників, і також із водою потрапити в колодязі.

Не варто забувати і про можливі хімічні отруєння, у разі затоплення складів з отрутохімікатами, агрохімікатами та пестицидами.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, на місці продовжують працювати медики, які покликані боротися, як зі спалахами коронавірусної хвороби, так і для профілактики потенційного зростання діарейних захворювань.

Як зазначає Мухарська, це не перший випадок масштабних затоплень у Карпатському регіоні, у минулі рази вони призводили лише до локальних спалахів.

"Зараз вони теж можуть бути, тим більше, у списку є захворювання з великим інкубаційним періодом і він іще триває. Але на сьогодні там поки немає зареєстрованих випадків. На щастя, людям доставили питну чисту воду і забезпечили продуктами гарної якості, це допомагає знизити ймовірність передачі інфекції. Але ризик все ж залишається", – каже вона.

Людям рекомендують пити чисту завезену воду pixabay

Як уберегти себе

Насамперед поки для пиття і приготування їжі варто вживати тільки завезену воду. Із колодязів пити не рекомендується, але і чекати, що вони самоочистяться теж не варто.

"Після такого колодязь потрібно повністю осушити, продезінфікувати і дочекатися наповнення новою водою. Потім провести лабораторні дослідження, щоб підтвердити придатність для пиття. На це все піде не менше кількох тижнів", – розповіла Мухарська.

Якщо у вас залишаються сумніви в якості води до підтверджених лабораторних результатів щодо її придатності, ризикувати не варто. Крім того, лікарі просять обов'язково термічно обробляти продукти харчування. Якщо це фрукти або овочі, вони повинні бути добре промиті чистою водою, а краще обшпарити їх окропом. І, звичайно, дотримання норм гігієни.

Медики рекомендують ретельно мити руки, щоб не заразитися гострими кишковими інфекціями pixabay

У Центрі громадського здоров'я МОЗ також опублікували прості правила профілактики, які вбережуть ваше здоров'я:

обов'язково кип'ятіть питну воду або використовуйте розливну бутильовану;

для харчування беріть тільки якісні продукти і дотримуйтесь технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м'ясних, кулінарних виробів із м'яса, риби, яєць тощо;

овочі та фрукти добре промийте, а для споживання дітьми – обдайте окропом.

Після сходу води з грунту необхідно:

провести рекультивацію земель (очистити поверхню грунту від сторонніх предметів (гілля, сміття і т.п.), перекопати городи і присадибні ділянки на глибині 20-25 см;

вигрібні ями очистити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфікуючим засобом;

виконати чистку та дезінфекцію шахтних колодязів;

просушити будинок, провести ретельне очищення;

провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів;

не купувати продукти харчування, овочі на стихійних ринках у невстановлених для торгівлі місцях.

Рекомендації для населення регіонів постраждалих від повені Центр громадського здоров'я

Лікарі радять негайно звертатися по допомогу і не займатися самолікуванням при прояві найменших ознак інфекції. Захворювання можуть призвести до дуже серйозних ускладнень і навіть до летального результату.