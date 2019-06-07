Жителі анексованого Криму в паніці через потужні вибухи, які трапилися на полігоні "Опук".

За словами прес-служби Чорноморського флоту Росії, на полігоні льотчики окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації та протиповітряної оборони РФ проводять навчання з використанням ракетної зброї.

"В рамках планових навчань екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бомбометання по мішенному полю і провели стрільбу некерованою ракетною зброєю по берегових цілях, що імітує довготривалі вогневі точки умовного противника на узбережжі", – повідомили у відомстві.

військові gorka-5.livejournal.com

Також наголошується, що в навчаннях беруть участь близько десяти екіпажів літаків Чорноморського флоту Росії.

Однак кримчани налякані і пишуть у мережі гнівні коментарі.

"Крим. Окупанти на мисі "Опук" знову проводять військово-терористичні навчання: запускають ракети, скидають бомби. Ймовірно, з цими навчаннями пов'язано тремтіння землі, стекол і стін, яке відчули багато жителів Криму напередодні ввечері", – пише блогер каналу "Кримський бандерівець".

"Щось розводять нас, що це літаки", "Літаки кожен день літають, але вибухів немає. Так що ніяка це не турбіна", "Я скоро заїкою стану", "Я аж підстрибнув, у Кам'янці було дуже чутно", – обурюються кримчани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. В окупованих Севастополі, Сімферополі та Ялті (Крим) сильна злива затопила вулиці і двори, автомобілі пішли під воду.

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