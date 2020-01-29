"Ви ще можете увійти в історію!" Ярош потужно звернувся до Зеленського

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського і далі "занурюватися в ідеї українського націоналізму".

У цьому, нагадав він, главу нашої держави "звинуватив" директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Свій допис-звернення до президента Ярош опублікував на сторінці у Facebook.

"Боже, наповни ці слова змістом! Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній", – почав він.

Він також провів декілька аналогій з історії нашої країни, коли в ній в різні часи відрізнялися своєю національною позицією ті чи інші герої, які, як і Зеленський, були євреями.

"У проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей – патріот України – Лев Ребет. Загинув від терористичної атаки агента Кремля, як і провідник українських націоналістів Степан Бандера. Армія ЗУНР у своєму складі мала "Жидівський пробоєвий курінь", більшість особового складу якого полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами..." – нагадав Ярош.

Крім цього, додав командувач УДА, ще тисячі євреїв пішли на битву за Україну, наприклад,під час Революції Гідності та російсько-української війни – іншими словами війни за Незалежність.

"Вони всі – наші Брати і кожен із них певною мірою – український націоналіст. Я пишаюся тим, що є українським націоналістом, і що мою українську державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй", – заявив він.

За словами Яроша, в цьому й полягає одна із сутностей українського націоналізму: "Свобода народам! Свобода людині!".

"Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери!" – потужно звернувся він до Зеленського.

Насамкінець же закликав главу держави не втратити цю можливість, оскільки, підкреслив він, інший шлях веде лише до прокляття, смерті та забуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії, ексглава "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Мінські домовленості – це шлях у нікуди і загроза знищення країни.

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